الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية: تحييد 430 حوثيًا وتدمير وإعطاب 100 آلية عسكريةاستهدفت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران16 أكتوبر 2026 19:07آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 19:072:17أأعدن:أخبار 24عملية فجر اليمنمأربالقوات المسلحة اليمنيةالحوثيونجماعة الحوثي الإرهابيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيهاالسعودية و23 دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدسترامب: لن نستخدم الأسلحة النووية ضد إيرانضحايا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أوريغون