الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية تصدّ هجومًا حوثيًا قرب مطار ذوبابأكدت تكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح10 أكتوبر 2026 11:06آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 11:06قوات العمالقة تستولي على آليات حوثية استهدفت مواقعها في مديرية ذوبابأأعدن:أخبار 24الجيش اليمنيتعزالمليشيات الحوثيةالقوات المسلحة اليمنيةالحرب على الحوثيينالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاق ديزل بين واشنطن وموسكو يثير غضب كييف زلزال عنيف يضرب جنوب بنما بقوة 7.7 درجة"ترامب" يعيّن كيتي زكريا متحدثة باسم البيت الأبيضسفارة اليمن بالرياض: بدء التسجيل الإلكتروني لتصحيح الأوضاع