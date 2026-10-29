الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية تفتح تحقيقًا في بلاغات مواد سامة بجبهات تعز تسجيل حالات اختناق وإغماء بين مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية30 أكتوبر 2026 01:29آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 01:29قذائف حوثية على تعز أأعدن:أخبار 24التحالفتحالف دعم الشرعيةتعزالقوات المسلحة اليمنيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تشارك في اجتماع رؤساء هيئات الأركان بدول الخليجقتلى في تحطم مروحية عسكرية إيطالية بالبوسنةولي العهد يتلقى دعوة من نائب رئيس الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياهولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين