الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية تواصل ملاحقة الحوثيين بجبهات شمال مأرب القوات تنفذ عملياتها في عدد من مواقع التماس20 نوفمبر 2026 01:57آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 01:571:55القوات المسلحة اليمنية أأعدن:أخبار 24الجيش اليمنيالقوات المسلحة اليمنيةمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الحوثيةالمملكة: اعتداءات الحوثيين حرمت اليمن من موارده الحيويةالمملكة و14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا ضد المستوطنات الإسرائيلية"التحالف" يستهدف القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في عدة مناطق