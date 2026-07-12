الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفةأفاد الديوان الأميري بأن الصلاة على المغفور له ستقام اليوم بعد صلاة المغرب12 يوليو 2026 14:13آخر تحديث : 12 يوليو 2026 14:13خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانامير قطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةسلطنة عُمان تدين استهداف مواقع في مسندم بطائرات مسيّرةوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن 71 عامًا بعد مرض مفاجئالهند: إنقاذ 10 بحارة وفقدان آخر بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمانالمملكة تدين بشدة استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن