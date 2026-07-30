الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال "كوماموتو"متمنين السلامة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين30 يوليو 2026 16:24آخر تحديث : 30 يوليو 2026 16:30خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمينولي العهد الأمير محمد بن سلماناليابانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده المملكة تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردنالكويت: وفاة عامل إثر هجوم إيراني استهدف مبنى شركة صينيةالأردن: اعتراض وتدمير 5 صواريخ قادمة من إيران