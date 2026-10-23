الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي الحاكمة العامة لكندا في ضحايا حريق قاعدة ألبيرتاقدما أحر التعازي لأسر المتوفين23 أكتوبر 2026 22:48آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 22:48خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24حريقخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانكنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمجموعة الرباعية تدعو إلى استئناف الملاحة الآمنة عبر هرمز دون عوائقوزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان الأوضاع الإقليميةالمملكة تدين استهداف كنيسة في الكرك بالأردنخاصسياسة حوثية ممنهجة تستهدف كسر هيبة مشايخ اليمن