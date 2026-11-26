الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي السيسي في ضحايا حريق الوراق بالجيزة قدما خالص التعازي لأسر الضحايا26 نوفمبر 2026 19:01آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 19:19خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الامير محمد بن سلمانخادم الحرمين الشريفينمصرعبدالفتاح السيسيولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلة تحييد 117 عنصراً حوثياً وتدمير وإعطاب 87 من آلياتهالمملكة تدين وتستنكر العدوان الإيراني الآثم على الكويت المملكة تؤكد حرصها على التعاون مع ليبيريا وأعضاء مجلس الأمنمقتل وإصابة 4 أشخاص إثر عدوان إيراني استهدف موقعاً حيوياً بالكويت