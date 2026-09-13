الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي حاكم الشارقة ونائبه في وفاة الشيخ محمد بن سالمقدما بالغ تعازيهما إلى أسرة الفقيد13 سبتمبر 2026 20:28آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 20:28خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الشارقةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه بـ"بريكس"القوات اليمنية تدمر تجمعات لمليشيا الحوثي في ذوباب والمخاولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع بالمنطقةوزير الخارجية في "بريكس": أمن المملكة أمر لا يقبل المساس