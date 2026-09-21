الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتومبعثا لأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة21 سبتمبر 2026 18:34آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 19:30خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أأالرياض:أخبار 24خادم الحرمينالامير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في باب المندب والبيضاءتركي الفيصل: إيران وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقةبزشكيان إلى نيويورك وواشنطن تبقي باب المفاوضات مواربًاالرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة لبحث السلام والتجارة والتكنولوجيا