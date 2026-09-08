الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيسة تنزانيا في وفاة زوجهاسائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته8 سبتمبر 2026 19:31آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 19:49خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24تعازيخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانتنزانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن.. خطط أمنية لتأمين المحافظات عقب تحريرها من الحوثيين الخريجي يسلّم فهمي قطعة من كسوة الكعبة هدية للجامعة العربيةبريطانيا تعتزم حظر سلع مستوطنات الضفة الغربيةوزير الخارجية: المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها