الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الزلازلمقتل 51 شخصًا وإجلاء حوالي 5000 جراء الزلزال في إندونيسيا16 أغسطس 2026 15:56آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 16:49خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينزلزالاندونيسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصر: لن نسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات النيل إلى دول المصب"سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لدعم مرضى الفشل الكلوي في سورياالمغرب يحبط محاولة عبور جديدة إلى سبتةتلوث نفطي يمتد لـ12 كيلومترًا من سواحل عُمان