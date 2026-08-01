الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس الجزائر في ضحايا حادث بومرداس المروريتمنيا الشفاء العاجل للمصابين1 أغسطس 2026 16:54آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 18:38الحافلة بعد تعرضها لحادث بولاية بومرداسأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينالمملكةوزارة الخارجيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالجزائرالتعليقاتأأخبار ذات صلة مباحثات سعودية - أمريكية لتعزيز التعاون بمجال الصناعات الدفاعيةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والكويتي جهود خفض التصعيدتدمير مسيّرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية بالكويتمقذوف مجهول يصطدم بناقلة قبالة سواحل عمان