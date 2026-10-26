الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الزلزال في باتشنقدما أحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين.26 أكتوبر 2026 19:00آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 20:32خادم الحرمين الشريفين، وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالبرازيلالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستانالقوات اليمنية تحيّد 382 حوثيًا وتدمّر وتعطب 140 آلية وسلاحًا ثقيلًاوزير الدفاع ومسؤولان تركي وباكستاني يلتقون الرئيس الإيرانيوزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الأوضاع الإقليمية