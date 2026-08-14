الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس الصين في وفاة رئيس مجلس الدولة الأسبقأعربا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد14 أغسطس 2026 21:19آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 21:19خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالصينخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يضرب تجمعات لعناصر الحوثي في مأربلقاء أخوي يجمع وزير الخارجية ونظيريه المصري والتركي في العلمينالسفير الحربي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة السوداني"الجبير" يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تشيلي