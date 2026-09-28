الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس الكونغو في ضحايا الطائرةقدما أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المتوفين28 سبتمبر 2026 21:16آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 21:16خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الكونغوالامير محمد بن سلمانخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات سعودية - مغربية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدينوزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكيالقوات اليمنية تنفذ 356 عملية استهداف لأهداف عسكرية للحوثيينخاص3 سيناريوهات محتملة للمواجهة الأمريكية - الإيرانية