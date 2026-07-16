الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية قدما أحر التعازي وأصدق المواساة لرئيس وشعب بنغلاديش16 يوليو 2026 22:54آخر تحديث : 16 يوليو 2026 22:58خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزبنغلاديشخادم الحرمينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران سوريا تحبط تهريب أسلحة متطورة لحزب الله عبر الحدود العراقيةالمملكة تدين استمرار إيران في هجماتها على الكويت والبحرين والأردنوزير الدفاع يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة