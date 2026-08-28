الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضيةقدّما أحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين28 أغسطس 2026 18:46آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 18:46 خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرميننيبالولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تعرب عن تضامنها مع الجزائر في ضحايا حرائق الغاباتارتفاع ضحايا فيضانات "نيبال" إلى أكثر من 550 قتيلًاوفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن 89 عامًاالصين تعلّق عمليات الإنقاذ في التيبت تحسبًا لفيضانات جديدة