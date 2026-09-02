الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي ماكرون في وفاة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادوربعثا برقيتي عزاء ومواساة2 سبتمبر 2026 21:27آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 21:45رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادورأأالرياض:أخبار 24فرنساعزاءخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإعفاء متبادل بين المملكة وصربيا من تأشيرة الإقامة القصيرة إدانات خليجية وعربية للهجوم على ناقلة نفط في هرمزنيابة عن ولي العهد.. الخريجي يشارك في مؤتمر دول عدم الانحياز "الكهموس" يبحث تعزيز مكافحة الفساد مع ممثلة الأمم المتحدة