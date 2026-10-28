الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي ملك إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارينوما نتج عنه من وفيات وإصابات28 أكتوبر 2026 23:29آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 23:35خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمينخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلماناسبانياولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يبحث مع نظيره الماليزي تطورات الأوضاع الإقليميةمليشيات الحوثي تستهدف مطار عدن بصاروخين باليستيينوزراء إعلام الخليج: نرفض أي إساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبهاارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاً