الرئيسية/دولياتالقيادة تعزي ملك الأردن إثر الهجوم الإرهابي في الكركالحادث استهدف كنيسة وأسفر عن وفيات وإصابات24 أكتوبر 2026 21:42آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 22:48خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمينالأردنولي العهدالقيادةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تنفيذ 736 عملية وتحييد 307 من مليشيا الحوثيوزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره اليونانيالقوات اليمنية: الحوثيون يقصفون عدن بالصواريخ الباليستيةمجلس التعاون وتركيا يبحثان استكمال مفاوضات التجارة الحرة