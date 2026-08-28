الرئيسية/دولياتالقيادة تعزّي ملك النرويج في وفاة الملك هارالد الخامسوفاة جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج29 أغسطس 2026 00:26آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 00:26خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24ملك النرويجخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالوفياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: 5 قتلى من الحوثيين وتدمير مخزن ذخائر بالضالعبرلين تتعرض للابتزاز بعد سرقة بيانات خلال هجوم سيبرانيالمملكة تدشن مشروع الاستجابة العاجلة لتوفير مياه الشرب في غزةالقيادة تعزي رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية