الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ أمير الكويت بنجاح فحوصاته الطبيةقدّما أجمل التهاني وأطيب التمنيات لأمير الكويت20 نوفمبر 2026 20:04آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 20:10خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24امير الكويتالكويتخادم الحرمين الشريفينولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تُحيِّد 193 من قيادات الحوثيإدانة أوروبية للتصعيد العسكري الحوثي ضد المملكة واليمن"التحالف" يستهدف قدرات لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيين"العدل الدولية" تدين بورما بارتكاب إبادة جماعية بحق "الروهينغا"