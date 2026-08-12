الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ "أندراش باكا" بانتخابه رئيسًا للمجرأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس المجر12 أغسطس 2026 18:59آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 19:05خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالمجرخادم الحرمين الشريفينولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: الحوثي مشروع حرب والفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاحمقتل وإصابة عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في الضالعوزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز أمن واستقرار المنطقةالكويت تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف إحدى منشآتها الحيوية