الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ أوله ماديسي بانتخابها رئيسةً لإستونيابعثا برقيتي تهنئة بمناسبة توليها المنصب3 سبتمبر 2026 18:12آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 18:12خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24استونياتهنئةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات لتعزيز التعاون بين المملكة وسيشل في عدة مجالاتالمملكة تُقدّم دعمًا ماليًا جديدًا للبنك المركزي اليمنيتحذيرات للمواطنين بـ"فوجيان" الصينية من إعصار "ساودول"ولي العهد والسيسي يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد