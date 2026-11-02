الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ "إيليانا" لفوزها بالانتخابات الرئاسية في بلغارياأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها2 نوفمبر 2026 21:44آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 21:58خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودبلغارياالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مسام" ينتزع أكثر من ألفي لغم من الأراضي اليمنيةمقتل 5 وإصابة 15 آخرين بقصف حوثي استهدف مركزًا صحيًا في لحج القوات اليمنية تحيّد 332 من قيادات وعناصر الحوثي الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثي على المملكة