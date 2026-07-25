الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهوريةأشاد الملك بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين25 يوليو 2026 12:50آخر تحديث : 25 يوليو 2026 12:55أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزتونسقيس سعيدخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةغوتيريش في دمشق بأول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 2009الجيش الأمريكي يعطّل ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على إيراناليمن يدين هجوم الحوثيين على سفينة في البحر الأحمرعقوبات أمريكية تطال شبكة الملياردير الإيراني زنجاني