الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدةأشاد خادم الحرمين بتطور العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات4 يوليو 2026 13:45آخر تحديث : 4 يوليو 2026 14:14القيادة تهنئ ترامب بذكرى الاستقلالأأالرياض:"أخبار 24"دونالد ترمبالولايات المتحدة الامريكيةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تعزز القدرات الرقمية لـ500 معلم ومعلمة باليمنمسيّرات أوكرانية تصيب ميناء نفطيًا في سان بطرسبورغ الروسيةترامب يحذر من هجوم على الهوية الأمريكية