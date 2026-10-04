الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ رئيس العراق بذكرى اليوم الوطني لبلادهأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة لرئيس العراق4 أكتوبر 2026 22:11آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 22:30خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24العراقخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستقالة وزير النفط الإيراني التحالف: عملياتنا مستمرة وسنتخذ ما يلزم لردع مليشيات الحوثيالملك يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية - الأوروبية الثانيةالمملكة تُقدم دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بـ224 مليون ريال