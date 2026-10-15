الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاءخادم الحرمين الشريفين يشيد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين15 أكتوبر 2026 13:32آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 13:32خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24تونستهنئةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةأحكام بالإعدام والسجن لمتهمين بأحداث الساحل السوريكوريا الشمالية تختبر صواريخ تُطلق من غواصات قافلة مساعدات إنسانية جديدة من المملكة لأهل غزةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية والدولية