الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي لتجديد ولايتهبعثا برقيتي تهنئة للرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا 28 يوليو 2026 20:37آخر تحديث : 28 يوليو 2026 20:37خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمينتهنئةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزراء خارجية الخليج يناقشون تطورات المنطقة ومستجدات المفاوضات الجاريةتأكيد سعودي أردني على رفض التهديدات الإقليمية وحماية الملاحةإصابات وانهيار مبانٍ جراء زلزال جنوب اليابانسفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال كوماموتو