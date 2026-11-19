الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ رئيس كابو فيردي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدةأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس كابو فيردي19 نوفمبر 2026 20:07خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الملك سلمانخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانبرقياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا ضد المستوطنات الإسرائيلية"التحالف" يستهدف القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في عدة مناطقاليمن: تحييد 144 عنصراً حوثياً وتدمير وإعطاب 96 من آلياتهخاصتجارة القات.. الرابح الأكبر من حرب اليمن