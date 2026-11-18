الرئيسية/دولياتالقيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلادهأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين18 نوفمبر 2026 11:54آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 11:54خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24المغربخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن يصدر قانوناً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابيةالمملكة تدين اعتداءات إيران على الكويت والبحرين وناقلة إماراتيةالأردن: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكريالسجن المؤبد لمتهمة تخابرت مع الحرس الثوري بالبحرين