الرئيسية/دوليات"القيادي الرئاسي اليمني" يحذر من التخابر مع المليشيات الحوثية وجه المجلس الأجهزة المعنية بملاحقة المتورطين13 أكتوبر 2026 17:21آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 17:21رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليميأأعدن:أخبار 24المليشيات الحوثيالحوثيينمجلس القيادة الرئاسي اليمنياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحيد 1200 عنصر حوثي وتدمر 440 آلية عسكريةألمانيا ولبنان وتركيا تدين الاعتداءات التي تستهدف المملكة"التحالف" يدعو المدنيين لإخلاء محطة الصباحة النفطية بصنعاءدعم ماليزي - إماراتي لإجراءات المملكة ردًا على عدوان الحوثي