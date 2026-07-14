الرئيسية/دولياتالكويت: اعتراض صاروخ باليستي وعشرات المسيّرات المعاديةالدفاعات الجوية تواصل أداء مهامها في مراقبة الأجواء والتصدي لأي تهديدات14 يوليو 2026 19:54آخر تحديث : 14 يوليو 2026 22:35الكويت تتصدى لهجمات صاروخيةأأالكويت:أخبار 24الكويتصواريخ معاديةالدفاع الجوي الكويتيالجيش الكويتيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة والده وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون الأمنيالمملكة تحمّل إيران عواقب الاعتداءات وتطالبها بالوقف الفوريالصحة العالمية: حالات إيبولا في الكونغو قد تصل إلى 4 أضعاف