الرئيسية/دولياتالكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معاديةالدفاعات الجوية تواصل أداء مهامها في مراقبة الأجواء والتصدي لأي تهديدات14 يوليو 2026 19:54آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:09الكويت تتصدى لهجمات صاروخيةأأالرياض:أخبار 24الكويتصواريخ معاديةالدفاع الجوي الكويتيالجيش الكويتيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون الأمنيالمملكة تحمّل إيران عواقب الاعتداءات وتطالبها بالوقف الفوريالصحة العالمية: حالات إيبولا في الكونغو قد تصل إلى 4 أضعافالبحرين: المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني