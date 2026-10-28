الرئيسية/دولياتالكويت تستدعي سفير إيران احتجاجاً على بيان سفارتهقالت إن بيان السفارة تضمن تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للكويت28 أكتوبر 2026 16:54نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان والسفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجيأأالكويت:أخبار 24الكويتايرانالسفارة الإيرانية في الكويتوزارة الخارجية الكويتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاًالمملكة تطرح مبادرة لتبادل المعلومات وملاحقة الفسادوزير خارجية الكويت يصل إلى الرياضالبنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران تجاوزت 47 مليار دولار