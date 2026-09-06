الرئيسية/دولياتالكويت تمنح إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهمالسماح لهم بالعمل واستثناء من شرط الغياب لأكثر من 6 أشهر6 سبتمبر 2026 13:57آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 13:57العاصمة الكويت وفي اليسار علم البلادأأالكويت:أخبار 24مجلس الوزراء الكويتيالجنسية الكويتيةالكويتالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني الأوضاع الإقليمية"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد إجازة 5 أيام لطاقمها8 دول عربية وإسلامية تدين تحريض بن غفير وكاتس على تهجير الفلسطينيينطهران تستهدف سفنًا وناقلات نفط مرتبطة بواشنطن وتهدد بتوسيع الرد