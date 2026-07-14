الرئيسية/دولياتالكويت وقطر تدينان الاعتداء الحوثي على المنطقة الجنوبيةأعلنتا التضامن مع السعودية ودعمهما كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها14 يوليو 2026 11:55آخر تحديث : 14 يوليو 2026 11:59مقر وزارة الخارجية الكويتية في العاصمة الكويتأأالكويت:أخبار 24وزارة الخارجية القطريةميليشيات الحوثيالصواريخ الباليستيةوزارة الدفاعوزارة الخارجية الكويتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يبلغ الكونجرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيرانالجيش الأردني يعترض أربعة صواريخ قادمة من إيران"العليمي": لن نسمح بأي خرق للأجواء اليمنية مستقبلًاقوة دفاع البحرين تتصدى لهجمات إيرانية استهدفت المدنيين