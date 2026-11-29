الرئيسية/دولياتالمالكي: سنفعل كل ما يلزم لتدمير أي تهديد يقترب من حدودناأكد أن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي غدًا إذا وافق الحوثيون على خطة السلام29 نوفمبر 2026 15:43اللواء الركن تركي المالكي يتحدث إلى وكالة رويترز — REUTERSأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقرير: إيران استخدمت "ستارلينك" في هجمات ضد قوات أمريكيةباكستان ترسل قوات إلى المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعيةزلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة في روسياالجيش اليمني يستهدف مخازن أسلحة الحوثيين بالجوف