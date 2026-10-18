الرئيسية/دولياتالمطبخ السعودي يزود أهالي غزة بـ25 ألف وجبةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني19 أكتوبر 2026 00:51آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 00:51 المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةالوجباتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحذير من عاصفة قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدةالجيش اليمني يستهدف تجمعات الحوثيين جنوبي مأربوزيرا خارجية باكستان ومصر يدينان هجمات الحوثيين على المملكةوزير الدفاع ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية