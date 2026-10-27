الرئيسية/دولياتالمعارضة الإسرائيلية تسبق نتنياهو وفق تقديرات أولية حصول القائمتين العربيتين على ما بين 17 و18 مقعدًا28 أكتوبر 2026 00:18آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 00:20بنيامين نتنياهوأأالقدس:أخبار 24اسرئيلبنيامين نتانياهوالاحتلال الإسرائيليفلسطين المحتلةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية: تمثيل مليشيات الحوثي بجثامين شهدائنا جريمة نكراءالعليمي يدعو أوروبا لحسم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابيةوزير الدفاع يستعرض مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الدفاعي خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك ماليزيا