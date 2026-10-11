الرئيسية/دولياتالملك يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبيةالمملكة تستضيف القمة الخليجية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري11 أكتوبر 2026 19:48آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 20:54خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينالقمة الخليجيةسلطان عمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: تحييد 900 عنصر حوثي خلال 1732 عملية استهدافالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثيتسيير حافلات لنقل المواطنين العالقين في دبي والأردن إلى المملكةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسوري سبل دعم أمن المنطقة