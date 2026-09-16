الرئيسية/دولياتالمملكة أمام مجلس الأمن: حماية الممرات البحرية مسؤولية دوليةحذرت من تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر16 سبتمبر 2026 10:16آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 10:16المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبد العزيز الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن - أرشيفيةأأنيويورك:أخبار 24مجلس الامنالحوثيوناليمنمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةانفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانيةالأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكةولي العهد يغادر القاهرة وفي مقدمة مودعيه الرئيس المصرياستهدف إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا و ذوباب