الرئيسية/دولياتالمملكة: اعتداءات الحوثيين حرمت اليمن من موارده الحيويةاحترام سيادة الدول على مواردها وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة20 نوفمبر 2026 01:19آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 01:19 الأمم المتحدةأأنيويورك :أخبار 24الامم المتحدةمليشيات الحوثيالسعوديةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تواصل ملاحقة الحوثيين بجبهات شمال مأرب اليمن يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الحوثيةالمملكة و14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا ضد المستوطنات الإسرائيلية"التحالف" يستهدف القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في عدة مناطق