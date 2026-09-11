الرئيسية/دولياتالمملكة: اعتداءات الحوثي تستوجب موقفًا واضحًا من مجلس الأمنالرياض تطالب مجلس الأمن بوقف دعم الحوثيين وتنفيذ قراراته11 سبتمبر 2026 03:06آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 03:06 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير د. عبد العزيز الواصلأأنيويورك :أخبار 24أبهاالامم المتحدةمليشيات الحوثيخميس مشيطمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةمقذوفات مجهولة تضرب سفينتين قرب عمانإسرائيل تُدمر أنفاق تلة علي الطاهر في لبنانالجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتيةالإمارات تدعو الجزائر لمراجعة قرار قطع العلاقات