الرئيسية/دولياتالمملكة تؤكد التزامها بعالم خالٍ من أسلحة الدمار الشاملطالبت بموقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن24 نوفمبر 2026 15:03اجتماعات الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهايأألاهاي:أخبار 24منظمة حظر الاسلحة الكيمياويةالاسلحة الكيمياويةالذكاء الاصطناعيالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةواشنطن تدرج شركة سنغافورية مرتبطة بقضية "إنفيديا" في قائمتها السوداءوفاة 11 شخصاً إثر تصادم حافلة وشاحنة برأس الخيمةزلزال بقوة 5.3 درجة في إقليم نيباليواشنطن تفرض عقوبات على شبكات مالية مرتبطة بإيران