الرئيسية/دولياتالمملكة تؤكد ضرورة الالتزام بتعهدات منبر جدة بشأن السودانتشديد سعودي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق25 أغسطس 2026 11:50آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 11:51المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبد العزيز الواصلأأنيويورك:أخبار 24عبد العزيز الواصلالامم المتحدةمجلس الامن الدوليالسوداننيويوركالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب بقرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهابواشنطن تتحرك لإلغاء تأشيرات طالبي اللجوءوزير الخزانة الأمريكي يكشف خطط حصار إيران اقتصاديًاواشنطن تُزيل سوريا من قائمة الإرهاب