الرئيسية/دولياتالمملكة تتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللمفاوية النسيجيةفريق طبي متخصص يتولى متابعة حالة الطفل المريض26 يوليو 2026 22:26آخر تحديث : 26 يوليو 2026 22:53الطفل المريض يصافح أحد منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثةأأالرياض:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةفلسطينالشعب الفلسطينيالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةرئيس البرلمان اللبناني: من تحبه السعودية يحبه العالمسفير أمريكي: ترامب يمنح إيران فرصة للتفاوضانفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمزإيران تعلن تقدماً في محادثات "هرمز" وتلوّح بتوسيع الحرب