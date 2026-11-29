الرئيسية/دولياتالمملكة تجدد دعمها لفلسطين وتدعو لتنفيذ حلّ الدولتينالمندوب السعودي يؤكد أهمية الحل العادل للقضية29 نوفمبر 2026 20:40المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربيةأأالقاهرة:أخبار 24القضية الفلسطينيةالسعوديةفلسطينالمملكة العربية السعوديةجامعة الدول العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"البروباغاندا الحوثية".. وصناعة الانتصارات الوهميةالعليمي: لولا المملكة لما كان لنا هذا الصمود والثقة بالنصرتحييد 123 عنصراً حوثياً وتدمير 72 من آلياتهالمالكي: سنفعل كل ما يلزم لتدمير أي تهديد يقترب من حدودنا